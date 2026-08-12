ساکنان کیش با برپایی دسته‌های سینه زنی و عزاداری در شب شهادت امام رضا (ع) از میدان ساحل به سمت اسکله تفریحی حرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران کیش با برپایی دسته‌های عزاداری در شب شهادت امام رضا (ع) از میدان ساحل به سمت اسکله تفریحی حرکت کردند.

شرکت کنندگان در پایان مراسم با اجتماع در جوار چایخانه امام رضا (ع) با چای و نذورات مردمی پذیرایی شدند.

قشر‌های مختلف مردم دیروز و امروز با حضور در مراسم عزاداری ایام پایانی ماه صفر در غم رحلت یامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) عزاداری کردند.