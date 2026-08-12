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در تصادف خودروی سواری با آمبولانس اورژانس بوکان دو نفر جان باختند و کودکی دوساله مصدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یک دستگاه آمبولانس اورژانس پیشبیمارستانی پایگاه کورهکانی شهرستان بوکان، هنگام بازگشت از مأموریت، در محدوده روستای قلقله با یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ دچار سانحه رانندگی شد.
بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیمهای عملیاتی اورژانس در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای ارزیابی و امدادرسانی به مصدومان را انجام دادند. در مجموع سه دستگاه آمبولانس در عملیات امدادرسانی به این حادثه مشارکت داشتند.
بر اساس گزارش مرکز هدایت عملیات و بحران اورژانس (EOC)، در این حادثه در مجموع چهار نفر دچار آسیب شدند. دو نفر از سرنشینان خودروی پژو ۴۰۵، شامل یک مرد و یک زن، در محل حادثه جان باختند.
همچنین یک کودک دو ساله از سرنشینان خودروی سواری پس از انجام اقدامات اولیه و دریافت خدمات فوریتهای پزشکی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید قلیپور بوکان منتقل شد.
در این سانحه، کارشناسان اورژانس پیشبیمارستانی، آقایان سامان خوانتاراج و ساسان قربانی، نیز دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، برای ادامه مراقبتهای پزشکی به مرکز درمانی منتقل شدند.
بر اساس اعلام اولیه پلیس راهور، «عدم کنترل خودروی پژو ۴۰۵ حین سبقت» بهعنوان علت احتمالی وقوع این سانحه مطرح شده است، اما بررسی علت دقیق و جزئیات نحوه وقوع حادثه همچنان ادامه دارد.
روابط عمومی سازمان اورژانس کشور ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه و تسلیت به خانواده جانباختگان، اعلام کرد روند ارائه خدمات درمانی به مصدومان حادثه در مراکز درمانی ادامه دارد و وضعیت آنان تحت پیگیری است.