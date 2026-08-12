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تغییر تاکتیک ایران در عملیات نصر و صاعقه

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت سپاه باید این توانمندی را در خودش ایجاد کند که آماده عملیات هوشمندانه در خاک دشمن باشد تحلیل‌ها از عملیات نصر سپاه و صاعقه ارتش نشان می‌دهد که تاکتیک‌های عملیاتی در مقابله با متجاوزان در حال تغییر است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۱- ۲۲:۱۲
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برچسب ها: قدرت نظامی ایران ، موشک های ایران ، جنگ تحمیلی سوم
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