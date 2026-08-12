به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امیر فاطمی در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ شبکه اترک گفت: در روند آبرسانی به شهروندان بجنوردی خللی وارد نخواهد شد.

وی از شهروندان خواست با موکول کردن مصارف غیرضرور خود به فردا، این شرکت را در خدمت رسانی بهتر، یاری کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: شکستگی خط انتقال آب سد شیرین‌دره به بجنورد امروز عصر رخ داد و با تلاش تیم‌های عملیاتی آب و فاضلاب مهار شد و آبرسانی به شهروندان بجنوردی بر مدار پایداری قرار گرفت.