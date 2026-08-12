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اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) با هدف اعمال سختگیرانهتر قوانین مهاجرتی و وادار کردن معترضان به تسلیم، طرح تجهیز ماموران به دستکشهای شوک الکتریکی را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ طبق اطلاعیه وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS)، این اداره قصد دارد تا ماه مارس سال آینده میلادی تا سقف ۲۰ میلیون دلار صرف خرید هزاران دستگاه از این تجهیزات کند که تحت عنوان «دستگاههای انحراف ذهنی و تنشزدایی رسانا» دستهبندی شدهاند. این وسیله از سوی یک شرکت تجهیزات امنیتی در کنتاکی تولید شده و در حالت عادی مانند یک جفت دستکش گشتزنی معمولی عمل میکند، اما به محض فشردن کلید مخصوص از سوی مامور، حالت الکتریکی آن فعال میشود. برای انتقال این شوک ناگهانی که کارشناسان شدت آن را شبیه به «نیش زنبور» توصیف کردهاند، دستکش باید مستقیماً با پوست فرد تماس پیدا کند تا ظرف چند ثانیه موجب تسلیم فرد گردد.
این تصمیم واکنش تند و هشدار شدید نهادهای مدافع حقوق مدنی، از جمله اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) را به همراه داشته است. منتقدان تاکید دارند که ماموران ICE پیش از این نیز به دلیل استفاده بیرویه از زور و عدم وجود نظارت کافی در جریان اجرای سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی دولت ترامپ مورد انتقاد بودهاند. نهادهای حقوق بشری هشدار میدهند که تجهیز ماموران به دستکشهایی که تنها با فشردن یک دکمه پنهان میتوانند دردی شدید ایجاد کنند، زمینه را برای سوءاستفادههای گسترده، خشونت بدون ردپای ظاهری و نقض حقوق شهروندی فراهم خواهد کرد.
اگرچه شرکت سازنده تاکید دارد که استفاده از این دستگاه نیازمند گذراندن دورههای آموزشی است و نباید به عنوان مجازات یا علیه گروههای حساس نظیر کودکان، زنان باردار و سالمندان استفاده شود، اما حامیان حقوق مدنی در آمریکا ابراز تردید کردهاند که این ضوابط در عملیاتهای شتابزده میدانی رعایت شوند.