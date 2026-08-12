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مراسم سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام و همچنین شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) روز چهارشنبه در سراسر جامو و کشمیر برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کشمیر؛ دهها هزار نفر از مردم در مناطق مختلف جامو و کشمیر در مجالس عزاداری و سوگواری شرکت کردند. در این مجالس، روحانیون و علمای دینی در سخنرانیهای خود به بیان ابعاد مختلف زندگی، سیره و تعالیم پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) پرداخته و بر اهمیت پایبندی به آموزههای اسلام و سیره اهل بیت (ع) تأکید کردند.
در منطقه کرگل نیز مراسم گسترده عزاداری برگزار شد و هزاران نفر با حضور در دستههای عزاداری و برنامههای مذهبی، یاد و خاطره پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) را گرامی داشتند. در این مراسم، تکیهها و دستههای عزاداری در نقاط مختلف به حرکت درآمد و شرکتکنندگان با سردادن شعارهای مذهبی و سوگواری، بار دیگر بر تعهد خود به اسلام، پیامبر اکرم (ص) و مکتب اهل بیت (ع) تأکید کردند.
شیعیان در بخشهای مختلف هند، از جمله جامو و کشمیر، از نخستین روز ماه محرم تا هشتم ربیعالاول به برگزاری مجالس عزاداری و یادبود شهادت و مصائب اهل بیت (ع) میپردازند.