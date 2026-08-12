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ترامپ در محاصره ترس

از قهرمان بازی در صحنه ترور بازسازی شده تا وحشت از هر جنبنده ای، اینها عبارت هایی هستند که کاربران فضای مجازی در وصف سرنوشت رئیس جمهوری بکار می برند که خودش را با هوش مصنوعی جان سخت معرفی می کند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۱- ۲۱:۵۶
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برچسب ها: ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا ، کشتن ترامپ
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