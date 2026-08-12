به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، سرهنگ نواب داورپناه اظهار داشت: در پی کسب خبر مبنی بر سرقت از خطوط لوله اصلی نفت خام در این شهرستان موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی آغاجاری قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی خودرو حامل لوله نفت که پس جدا کردن و بارگیری قصد فروش آنها را داشتند در یک عملیات منسجم و هماهنگی توقیف و ۲ سارق اصلی این سرقت را دستگیر گردند

فرمانده انتظامی شهرستان اغاجاری تصریح کرد: متهمان دستگير شده پس از تشکيل پرونده مقدماتي جهت سير مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی گردید.