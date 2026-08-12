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بازآرایی قدرت، نگرانی جدید مخالفان ایران

بازآرایی قدرت و انتصاب فرماندهان جدید در ایران باعث نگرانی و بهم ریختگی در جبهه دشمنان مخصوصا شبکه تروریستی ایران اینترنشنال شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۱- ۲۱:۳۸
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برچسب ها: ایران اینترنشنال ، انتصاب فرمانده ، اقتدار نظامی ایران
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