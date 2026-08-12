فردی که به یکی از مأموران پلیس راهور که مشغول انجام وظیفه بود به‌صورت ناگهانی حمله‌ور شد ، در سمنان دستگیر شد.

دستگیری فرد مهاجم به پلیس در سمنان

دستگیری فرد مهاجم به پلیس در سمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی استان سمنان گفت : صبح امروز فردی مهاجم در سمنان به یکی از مأموران پلیس راهور که مشغول انجام وظیفه بود به‌صورت ناگهانی حمله‌ور شد.

سردار موسی حسینی افزود: فرد مهاجم ابتدا ضربه شدیدی به سر مأمور وارد کرد و در ادامه دست به چاقو برد که مأمور مصدوم پس از چندین نوبت هشدار وی را زمین‌گیر کرد.

ابعاد مختلف این حادثه و انگیزه فرد مهاجم در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.