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فردی که به یکی از مأموران پلیس راهور که مشغول انجام وظیفه بود بهصورت ناگهانی حملهور شد ، در سمنان دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی استان سمنان گفت : صبح امروز فردی مهاجم در سمنان به یکی از مأموران پلیس راهور که مشغول انجام وظیفه بود بهصورت ناگهانی حملهور شد.
سردار موسی حسینی افزود: فرد مهاجم ابتدا ضربه شدیدی به سر مأمور وارد کرد و در ادامه دست به چاقو برد که مأمور مصدوم پس از چندین نوبت هشدار وی را زمینگیر کرد.
ابعاد مختلف این حادثه و انگیزه فرد مهاجم در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.