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پنجاه و یکمین دیدار فوتبال سوپرجام اروپا امشب بین تیم های پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵ و استون ویلا انگلیس(قهرمان لیگ اروپا ۲۰۲۵) برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار سوپرجام اروپا که امشب در ورزشگاه ۳۰ هزار نفری ردبول آره نا در شهر سالزبورگ اتریش و به قضاوت عمر آرتان داور سومالیایی برگزار خواهد شد، تیمهای پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵ و مدافع عنوان قهرمانی سوپرجام) و استون ویلا انگلیس (قهرمان لیگ اروپا ۲۰۲۵) به مصاف هم میروند.
برای نخستین بار شهر اتریش میزبان این دیدار شده است و شهر سالزبورگ نیز اولین فینال اروپایی را میزبانی میکند. (البته شهر وین اتریش میزبان ۷ فینال جام باشگاهها / لیگ قهرمانان اروپا، جام برندگان جام و جام یوفا بوده است.) عمر آرتان که اخراجش از کشور آمریکا - میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ - حواشی زیادی را ایجاد کرده بود، اولین داور غیر اروپایی تاریخ سوپرجام اروپا به شمار میرود.
برای این دیدار در صورت تساوی در وقت قانونی، وقت اضافه منظور نمیشود و دو تیم باید بلافاصله در ضربات پنالتی قهرمان را مشخص کنند.
تیم پاری سن ژرمن برای سومین بار در سوپرجام اروپا حاضر میشود. این تیم فصل قبل قهرمان شد و در سال ۱۹۹۶ نیز ناکام بوده است. تیم آستون ویلا در تنها حضور قبلی خود در سوپرجام اروپا در سال ۱۹۸۲ قهرمان شده است.
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- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم پاری سن ژرمن پس از تساوی ۲ - ۲ برابر تاتنهام انگلیس، در ضربات پنالتی ۴ - ۳ برنده و قهرمان شد.
در تاریخ سوپرجام اروپا، تیم رئال مادرید با ۶ قهرمانی از ۹ حضور رکورد دار است و تیمهای بارسلونا با ۵ قهرمانی از ۹ حضور همچنان دوم، میلان با ۵ قهرمانی از ۷ حضور سوم، لیورپول با ۴ قهرمانی از ۶ حضور چهارم و آتلتیکومادرید با ۳ قهرمانی از ۳ حضور پنجم هستند.