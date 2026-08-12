وزیر آموزش و پرورش در نشست با پیشکسوتان و نخبگان فرهنگی دامغان ، مشکلات آموزشی این شهرستان را بررسی و برای اختصاص اعتبار برای برخی طرح ها قول مساعد داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش پس از استماع مشکلات آموزشی شهرستان دامغان گفت: ۵ طرح نیمه تمام آموزشی در شهرستان دامغان تا مهرماه به اتمام می‌رسد و تلاش می کنیم سایر طرح ها نیز تا پایان سال مالی به اتمام برسد

وی با بیان اینکه استخر دانش آموزی دامغان تا دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید افزود: ۵ میلیارد تومان برای تجهیزات آموزشی و ۲ میلیارد تومان هم برای هوشمند سازی مدارس شهرستان دامغان اختصاص خواهد یافت

وی همچنین درباره اختصاص اعتبار ساخت ۴ زمین چمن جدید در این شهرستان قول مساعد داد.

کاظمی با اشاره به رایزنی هایی برای بیمه و حقوق بازنشستگان گفت : مراکز درمانی فرهنگیان شهرستان دامغان توسعه و نیز اردوگاه فرهنگی تربیتی چشمه علی هم بازسازی می شود.