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همدلی دولت و ملت

از میدان خیابان به میدان خدمت، پس از قدردانی رئیس جمهور از مردم برای حضور مستمر در تجمعات شبانه مردم هم زحمات رئیس جمهور و دولت ایشان قدردانی کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۱- ۲۱:۲۸
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، رئیس جمهور
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