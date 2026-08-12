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مدیر کل کمیته امداد لرستان از اختصاص کمکهزینه ۱۰۰ میلیون تومانی برای تأمین جهیزیه مددجویان از سکوهای دیجی کالا و باسلام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر کل کمیته امداد لرستان با اشاره به خدمات این نهاد در حوزه تأمین جهیزیه گفت: زوجین تحت پوشش این نهاد میتوانند با ارائه مدارک مربوطه مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان کمک جهیزیه دریافت کنند.
بهزاد مرادی افزود: زوجین میتوانند از طریق سکوهای فروش دیجی کالا و باسلام از میان کالاهای ایرالنی اقلام مورد نیاز خود را خریداری کنند.