رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: راه اندازی بیمارستان تروما در بیرجند در حال پیگیری است و مجوز احداث آن اخذ شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نشست خبری گفت: مجوز ساخت بیمارستان تروما با تلاش استاندار و نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس اخذ شده است.

گنجی فرد افزود: همچنین بیش از یک سال تخصیص یک دستگاه سی‌تی اسکن ۶۴ اسلایس پیگیری شد اما طبق استانداردهای وزارت به این دانشگاه اختصاص نیافت و با پیگیری‌های متعدد مقرر شده دستگاه سی‌تی اسکن ۳۲ اسلایس به بیرجند تخصیص یابد.

به گفته وی شهر بیرجند در حال حاضر دارای شش دستگاه سی تی اسکن فعال است که بیش از پروتکل‌های سطح‌بندی وزارتی و سرانه جمعیتی است.

گنجی‌فرد با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس روستایی منند درمیان روز گذشته ۲۰ مرداد از خدمت رسانی شایسته دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به حادثه دیدگان خبر داد.

وی با اشاره به اينکه ساعت ۶:۳۹ دقیقه روز گذشته حادثه واژگونی اتوبوس به مرکز اورژانس اعلام شد که ساعت ۶:۵۷ دقیقه نخستین آمبولانس اورژانس به منطقه حادثه رسید همچنین هفت آمبولانس از پایگاه های اطراف فراخوان شدند و پنج شهر در این فرایند امدادی مشارکت داشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: در مجموع ۱۷ آمبولانس، یک بالگرد، دو پزشک از درمیان، یک پزشک از نوغاب و یک پزشک از هنگ مرزی گزیک به صحنه اعزام شدند و همچنین رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان درمیان و رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه نیز در محل حادثه حضور داشتند.

گنجی‌فرد گفت: ساعت ۸:۲۰ دقیقه نخستین آمبولانس به اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند رسید و آخرین بیمار نیز پس از یک ساعت و ۴۰ دقیقه در بیمارستان امام رضا (ع) ویزیت و تحت مراقبت قرار گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: از مجموع بیماران، ۱۱ بیمار نیازمند جراحی، ۴ بیمار ارتوپدی، ۶ بیمار آی سی یو و ۲ بیمار با پارگی پوست سر و شکستگی ساعد تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه کمتر از یک ساعت و ۴۰ دقیقه تخلیه مصدومان از محل حادثه انجام شد، گفت: روز گذشته ۸ پرسنل اورژانس به ۲۱ نفر افزایش یافت و در همان ساعات نخست امادگی برای خدمت رسانی به مصدومین وجود داشت.

گنجی‌فرد افزود: با حضور سه آمبولانس از هلال احمر، خودروی حمل متوفی، دو خودروی جرثقیل و خودروی آتش‌نشانی هم‌افزایی خوبی بین دستگاه‌های خدمات‌رسان انجام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از انجام ۱۲۲ مورد سی تی اسکن برای ۴۵ نفر حادثه دیده این سانحه رانندگی از ساعت ۸:۲۰ تا ۱۴ خبر داد و گفت: با این وجود روز گذشته شائبه‌هایی در خصوص اشکالاتی در روند تصویربرداری و عملکرد دستگاه سی‌تی اسکن در بیمارستان امام رضا (ع) به وجود آمده بود اما بر اساس استانداردها، شهرستان بیرجند کمبودی در تعداد تجهیزات تصویربرداری تشخیصی ندارد و روند سی‌تی اسکن برای همه بیماران انجام شد.

به گفته وی؛ تمرین کادر درمان در مانورهای مختلف به دلیل شرایط جنگی کشور، نتیجه‌بخش بوده که رسیدگی به موقع به ۴۵ حادثه‌دیده روز گذشته نمودی از امادگی دانشگاه بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: فوتی های حادثه هم‌اکنون ۴ نفر در صحنه بودند و فوتی‌ها افزوده نشده که این نشان از سرعت، دقت و تلاش کادر امدادی و درمانی است.

وی افزود: در حال حاضر ۷ بیمار این سانحه در بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند بستری هستند که پیش بینی می‌کنیم به تلفات این حادثه موردی اضافه نشود.

گنجی فرد از عموم مردم و مسئولان درخواست کرد در زمان وقوع حادثه از رفت و آمدهای غیرضرور پرهیز کنند چراکه ازدحام، فرایند کار درمان و رسیدگی به بیماران تحت تاثیر قرار می دهد.