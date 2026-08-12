عباس حلوایی زاده معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از پیشرفت ۲۶ درصدی طرح زیرگذر امام موسی صدر خبر داد و گفت: این طرح به منظور رفاه حال زائران و تسهیل در عبور و مرور خودرو‌ها در مجاورت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به طول حدود ۲ کیلومتر اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از پیشرفت ۲۶ درصدی طرح زیرگذر امام موسی صدر خبر داد و گفت: این طرح به منظور رفاه حال زائران و تسهیل در عبور و مرور خودرو‌ها در مجاورت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به طول حدود ۲ کیلومتر اجرایی خواهد شد.

عباس حلوایی زاده افزود: یک سال از زمان اجرای پروژه گذشته است که معارضات، متاسفانه سبب تاخیر در پیشرفت طرح شده است که با رفع آنها این طرح عمرانی در مسیر تسریع قرار گرفته است.

وی همچنین از دریافت مجوز لازم برای انسداد مسیر طرح برای اجرای عرشه خبر داد و گفت: طبق هماهنگی‌های انجام شده، از روز جمعه ۲۳ مردادماه محور امیرکبیر از پل حجتیه تا کوچه ۱۳ مسدود خواهد شد.