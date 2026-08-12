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وقوع چهار مورد تصادف در یکی از محورهای روستایی شهرستان بوکان در جنوب آذربایجانغربی ۱۳ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محور مواصلاتی روستایی شهرستان بوکان حد فاصل امیرآباد تا کورهکانی شاهد روزی پرحادثه و نگرانکننده بود. تنها طی چند ساعت، ۴ فقره تصادف رانندگی در این مسیر به وقوع پیوست که در مجموع ۱۳ نفر مصدوم بر جای گذاشت. حال چندین تن از مصدومان وخیم گزارش شده است.
این محور، مسیر ارتباطی حیاتی روستاهای کهریزه محمودآباد، جمبوغه، سیدآباد، شهریکند، قرهگویز، غلامعلی، قلقله، سلامت و کورهکانی است که به دلیل کمعرض بودن و وجود نقاط حادثهخیز، احتیاط مضاعفی را میطلبد.
با اعلام گزارش حوادث به مرکز پیام ۱۱۵، بلافاصله تیمهای امدادی اورژانس بوکان به محلهای حادثه اعزام شدند. تکنسینهای فوریتهای پزشکی پس از انجام تریاژ و اقدامات درمانی اولیه در صحنه، تمامی ۱۳ مصدوم را جهت ادامه مراحل درمان به بیمارستان شهید قلیپور بوکان منتقل کردند.
پیمان رضایی مسئول فوریتهای پزشکی بوکان گفت: علت اصلی اکثر حوادث در مسیرهای روستایی، سرعت غیرمجاز و سبقتهای پرخطر در جادههای کمعرض است. از تمامی رانندگان محترم عاجزانه تقاضا داریم با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از شتابزدگی، از بروز حوادث ناگواری از این دست جلوگیری کنند.
دکتر سیاوش محمدزاده مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان گفت: وقوع ۴ تصادف سنگین با ۱۳ مصدوم تنها در چند ساعت، یک زنگ خطر جدی برای ایمنی جادههای روستایی منطقه به شمار میرود. تمامی ظرفیتهای درمانی بیمارستان شهید قلیپور بوکان برای ارائه خدمات به مصدومان به کار گرفته شده است، اما پیشگیری از این حوادث نیازمند مراقبت جدیتر مردم و رانندگان عزیز است.
دکتر فرزین رضازاده رئیس اورژانس و مدیریت حوادث آذربایجان غربی در این خصوص گفت: با توجه به وقوع این حوادث پیاپی در محورهای فرعی بوکان، تمامی پایگاههای اورژانس معین در منطقه و مراکز درمانی در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
جادههای روستایی به دلیل عرض کم و مشخصات هندسی خاص، مطلقاً گنجایش سرعت بالا و مانورهای ریسکی را ندارند. علاوه بر بسیج امکانات امدادی برای پوشش سریع این حوادث، پایش نقاط حادثهخیز محورهای فرعی استان با همکاری دستگاههای متولی جادهای در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم با اقدامات پیشگیرانه، روند بروز این سوانح تلخ را کاهش دهیم.