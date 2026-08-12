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مشهدالرضا میزبان زائران حرم مطهر رضوی

در شب شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) مشهد مقدس میزبان بیش از ۵ میلیون زائر شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۱- ۲۱:۰۹
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برچسب ها: مشهدالرضا ، حرم امام رضا (ع) ، زائران مشهد
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