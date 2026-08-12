دسته عزاداری خادمیاران و یاوران رضوی در میدان فلسطین

مراسم اجتماع و دسته بزرگ خادمیاران و یاوران رضوی استان تهران در شب شهادت حضرت امام رضا(علیه‌السلام)از میدان فلسطین به سمت محل شهادت رهبر شهید برگزار شد.

عکاس : علیرضا اسماعیلی