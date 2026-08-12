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دسته عزاداری خادمیاران و یاوران رضوی در میدان فلسطین

مراسم اجتماع و دسته بزرگ خادمیاران و یاوران رضوی استان تهران در شب شهادت حضرت امام رضا(علیه‌السلام)از میدان فلسطین به سمت محل شهادت رهبر شهید برگزار شد.
عکاس :علیرضا اسماعیلی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ - ۲۱:۱۳
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برچسب ها: عزاداری ، امام رضا(ع)
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