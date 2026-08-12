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نظارتهای جدی بر بازار و کنترل قیمتها از دغدغههای اساسی امروز مسوولان و مطالبه جدی مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اتاق اصناف زنجان از آغاز فعالیت قرارگاه شهید سلامی و تشدید نظارت بر بازار و واحدهای صنفی به منظور مقابله با گران فروشی در این استان خبر داد.
سجاد مقدمی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و فشار گرانی بر مردم، تمرکز این قرارگاه بر شناسایی و برخورد با مراکز اصلی اعمال گرانی و گرانسازی خواهد بود.
وی اضافه کرد: قرارگاه «شهید سلامی» در استان برای مدیریت و کنترل بازار تشکیل شده است تا بتوان با هم افزایی و همکاری دستگاههای متولی، نظارت موثرتری بر بازار انجام داد.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان ادامه داد: البته بازار بیشتر در حوزه توزیع کالاها و اقلام اساسی نقش دارد و قیمتگذاری اولیه و تولید در بخشهای دیگری انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه اغلب کسبه، واحدهای صنفی و بازاریان استان، انسانهای معتقد، منصف و درستکاری هستند، افزود: همواره در همه مشاغل و حرفهها برخی افراد به فکر تقلب، احتکار و سودجویی هستند که قاعدتا با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
مقدمی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت برخی کالاها، نظارت بر بازار با جدیت بیشتری دنبال میشود و در این چارچوب، علاوه بر خردهفروشان، بنکداران، تولیدکنندگان، واحدهای پخش و انبارهای کالا نیز در فرآیند بازرسی و نظارت قرار میگیرند تا از بروز تخلف و افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری شود.
وی با اشاره به نقش اصناف در دوران جنگ اخیر خاطر نشان کرد: با وجود شرایط حاکم جنگی تلاش شد مردم با کمبود جدی کالا مواجه نشوند و واحدهای صنفی همانند یک شبکه کوچک و محلی، نقش مهمی در افزایش تابآوری اجتماعی محلات و خانوادهها داشتند.