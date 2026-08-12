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استاندار آذربایجانغربی ازروند ساخت بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی شهید بهشتی ارومیه بازدید و بر تسریع در روند اجرای این طرح تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در اجرای رویکرد مدیریت عالی استان برای شتاببخشی به طرحهای نیمهتمام و تبدیل طرحهای عمرانی به ثمرهای ملموس برای مردم، استاندار آذربایجانغربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی از روند اجرای بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی شهید بهشتی ارومیه بازدید و بر اهتمام جدی، رفع موانع و تسریع در تکمیل این طرح مهم درمانی تأکید کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این بازدید از نزدیک در جریان آخرین وضعیت عملیات اجرایی، روند پیشرفت بخشهای مختلف و مسائل و موانع پیشروی طرح قرار گرفته و بر اهمیت این بیمارستان در ارتقای زیرساختهای درمانی استان و جدیت و سرعت بیشتر در روند اجرای طرح تأکید کرد.
رضا رحمانی با اشاره به کمبود تختهای بیمارستانی در استان، تسریع در تکمیل این پروژه را ضروری دانسته و افزود: نقش این طرح در توسعه خدمات تخصصی و فوقتخصصی و همچنین تقویت ظرفیت گردشگری سلامت استان انکارناپذیر است.
وی همچنین با تأکید بر اهتمام جدی همه دستگاههای مرتبط برای رفع موانع، تأمین الزامات مورد نیاز و شتاببخشی به عملیات اجرایی، خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر موضوع تا رسیدن پروژه به مرحله بهرهبرداری در دستورکار است.
استاندار آذربایجانغربی در پایان با اشاره به ضرورت تبدیل این طرح نیمهتمام به یک مرکز درمانی فعال و اثرگذار در کوتاهترین زمان ممکن، افزود: بهرهبرداری از ظرفیت ۴۵۰ تخت این مجموعه، گامی مهم در مسیر افزایش سرانه تختهای بیمارستانی، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و پاسخگویی شایستهتر به نیازهای مردم استان خواهد بود.
بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی شهید بهشتی ارومیه در سالهای گذشته با فراز و نشیبهای متعددی در مسیر اجرا مواجه بوده و تکمیل آن امروز مطالبهای جدی برای ارتقای خدمات سلامت مردم ارومیه و آذربایجانغربی است.