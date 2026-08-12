همزمان با ایام سوگواری روز‌های آخر ماه صفر، آیین چهارپایه خوانی با مرثیه سرایی مداحان نوجوان و جوان در آرامستان شیخان قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با ایام سوگواری رحلت پیامبر اعظم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، آیین چهارپایه خوانی با مرثیه سرایی مداحان نوجوان و جوان در آرامستان شیخان برگزار شد.

حسین آشوری مدیر مرکز افق آرامستان شیخان گفت: این آیین معنوی، برای ششمین سال متوالی به همت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم و مرکز افق آرامستان شیخان با یادبود حاج ملاحسین مولوی قمی و حاج مرزوق کربلایی که از پایه گذاران برنامه چهارپایه خوانی در ایران بودند برگزار شده است.