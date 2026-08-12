همزمان با ۲۸ صفر، سالروز رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) مردم شهر‌های مختلف استان لرستان عزاداری کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امروز، شهر‌های مختلف استان لرستان، از خرم‌آباد تا کوهدشت و بروجرد، با شکوهی از ارادت و اندوه، میزبان خیل عظیم عزاداران حسینی بودند. دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی در سوگ این دو اختر تابناک آسمان امامت، به عزاداری پرداختند.

این دلدادگی، نشان از عمق ارادت مردم این دیار به خاندان عصمت و طهارت (ع) دارد.



