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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نهمین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان بر ارائه تسهیلات حمایتی با هدف رفاه و بهبود معیشت و تداوم برنامههای مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان کیش تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در نهمین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان با اشاره به برنامه ریزیهای انجام شده برای ارائه تسهیلات حمایتی با هدف رفاه و بهبود معیشت ساکنان، بر تداوم برنامههای مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و بهرهگیری از ظرفیتهای سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد.
او با اشاره به نقش مؤثر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در توسعه کیش، ایفای مسئولیت اجتماعی را از ظرفیتهای مهم برای همراهی با برنامههای توسعهای و اجتماعی کیش برشمرد و بر گسترش مشارکت فعالان اقتصادی در برنامههای مرتبط با رفاه عمومی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان کیش تأکید کرد.
برنامههای سازمان منطقه آزاد کیش گرامیداشت هفته دولت در این نشست بررسی و هماهنگیهای لازم معاونتها، مدیریتها و شرکتهای تابعه برای برگزاری مطلوب برنامهها انجام شد.
استمرار هماهنگی بخشهای مختلف سازمان منطقه آزاد کیش، پیگیری منسجم برنامهها و استفاده از ظرفیت معاونتها و شرکتهای تابعه در پیشبرد اهداف و برنامههای سازمان منطقه آزاد کیش از مهمترین نکات مورد تاکید در این نشست بود.
نهمین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش با حضور اعضای شورا و حضور برخط محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.