تا چند روز آینده ۲۰۶ طرح زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۷ هزار و ۳۷۶ میلیارد ریال در خراسان شمالی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در قالب این برنامه، ۲۰۶ طرح ارتباطی و فناوری اطلاعات با اعتباری بالغ بر ۱۷ هزار و ۳۷۶ میلیارد ریال در استان اجرا می‌شود؛ طرح‌هایی که بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات را پوشش می‌دهد و از توسعه زیرساخت در روستا‌ها تا ارتقای شبکه‌های ارتباطی در شهر‌ها را شامل می‌شود.

در بخش ارتباطات روستایی، ۳۶ طرح با اعتبار دو هزار و ۴۳۳ میلیارد ریال اجرا خواهد شد که راه‌اندازی ۳۵ ایستگاه تلفن همراه روستایی از مهم‌ترین آنهاست؛ اقدامی که می‌تواند گام مؤثری برای کاهش شکاف ارتباطی میان مناطق روستایی و شهری باشد.

در حوزه مخابرات نیز ۱۱ طرح با اعتبار چهار هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال در بخش‌های سوئیچ، انتقال، دیتا، فیبر نوری، ساختمان، پاور و تأسیسات اجرا می‌شود تا ظرفیت و پایداری شبکه مخابراتی استان افزایش یابد.

شرکت ارتباطات زیرساخت نیز با اجرای سه طرح و سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد ریالی، توسعه تجهیزات و خدمات فاز دوم شبکه IP ملی با ظرفیت ۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه، ارتقای پایداری شبکه انتقال و به‌روزرسانی شبکه سوئیچینگ بین‌شهری و بین‌الملل را دنبال می‌کند؛ اقداماتی که زیرساخت ارتباطی استان را برای پاسخگویی به نیاز‌های رو به رشد آینده آماده‌تر خواهد کرد.

در بخش تلفن همراه، شرکت ارتباطات سیار با اجرای ۶۵ طرح و اعتبار چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، راه‌اندازی، ارتقا و تعویض ۶۴ ایستگاه تلفن همراه شهری و همچنین راه‌اندازی یک ایستگاه نسل پنجم را در برنامه دارد.

ایرانسل نیز با ۶۸ طرح و سرمایه‌گذاری چهار هزار و ۷۱۰ میلیارد ریالی، توسعه و ارتقای ۶۷ ایستگاه تلفن همراه شهری و راه‌اندازی یک ایستگاه نسل پنجم را دنبال می‌کند.

رایتل هم با اجرای ۱۷ طرح و اعتبار ۹۱۰ میلیارد ریال، احداث و راه‌اندازی ۱۷ ایستگاه تلفن همراه نسل سوم و چهارم را در دستور کار دارد.

در کنار توسعه ارتباطات، گسترش خدمات بانکی در روستا‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. پست بانک ایران با اجرای شش طرح و سرمایه‌گذاری ۴۳ میلیارد ریالی، توسعه باجه‌های بانکی روستایی در شهرستان‌های شیروان، مانه و سملقان و جاجرم را دنبال می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند دسترسی ساکنان مناطق روستایی به خدمات مالی و بانکی را آسان‌تر کند.

مجموع این اقدامات، تصویری از یک برنامه جامع برای تحول زیرساختی خراسان شمالی ارائه می‌دهد؛ سرمایه‌گذاری گسترده‌ای که با نگاه ویژه دولت به توسعه استان، از تقویت ارتباطات روستایی و شهری تا افزایش ظرفیت شبکه‌های ارتباطی و توسعه فناوری‌های نوین را دربرمی‌گیرد.

این طرح‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارتباطاتی فراگیرتر، خدماتی سریع‌تر و زیرساختی آماده‌تر برای آینده باشد؛ گامی امیدبخش برای اینکه فاصله ارتباطی میان مناطق مختلف خراسان شمالی هر روز کمتر شود.