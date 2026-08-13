پایتخت مقاومت ایران امام رضایی عزادار رحلت رسول و شهادت اِمامَینِ مظلوم و غریب

پایتخت مقاومت ایران امام رضایی عزادار رحلت رسول و شهادت اِمامَینِ مظلوم و غریب

همزمان با ایام پایانی ماه صفر ماه اندوه و حزن اهلبیت عصمت و طهارت، آیین عزاداری در غم رحلت جانسور پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (صلی ا... علیه و آله) و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهِمَا‌السَّلام در حسینیه ثارا... کرمان برگزار شد.

مردم دیگر نقاط استان هم در ماتم ایام اندوه و حزن ماه صفر، آیین سوگواری و عزاداری برپا کردند.