پایتخت مقاومت ایران امام رضایی عزادار رحلت رسول و شهادت اِمامَینِ مظلوم و غریب
آیین های سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) در دیار کریمان برگزار شد.
همزمان با ایام پایانی ماه صفر ماه اندوه و حزن اهلبیت عصمت و طهارت، آیین عزاداری در غم رحلت جانسور پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (صلی ا... علیه و آله) و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهِمَاالسَّلام در حسینیه ثارا... کرمان برگزار شد.
مردم دیگر نقاط استان هم در ماتم ایام اندوه و حزن ماه صفر، آیین سوگواری و عزاداری برپا کردند.