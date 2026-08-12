مراسم سوگواری شهادت حضرت امام رضا (ع) امشب پس از اقامه نماز مغرب و عشاء با حضور قشر‌های مختلف مردم در مسجد امام جعفر صادق (ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام سلمانی امام جماعت مسجد امام جعفر صادق در جمع شرکت کنندگان به بیان ویژگی‌های شخصیتی امام رضا (ع) پرداخت.

مداحان اهل‌بیت (ع) نیز در غم شهادت امام رضا (ع) مرثیه‌سرایی و مداحی کردند.

موکب چایخانه خادمان حضرت امام رضا (ع) هیئت انصارالحسین (ع) مسجد امام جعفر صادق (ع) نیز در این مراسم بین شرکت کنندگان چای توزیع کرد.