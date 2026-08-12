به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، همزمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) پیکر پاک شهید تازه تفحص‌شده دفاع مقدس «جمشید صالحی» بر روی دستان مردم شهرستان الیگودرز تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

شهید جمشید صالحی فریدن اهل الیگودرز در سال ۱۳۶۷ در منطقه سردشت به فیض شهادت نائل آمد و بعد از ۳۸ سال به آغوش وطن بازگشت.