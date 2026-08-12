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گلایه شهروند خبرنگار ما از پر خطر بودن جاده کنونی اهواز - مسجدسلیمان و نیمه کاره رها شدن عملیات اجرایی جاده میانبر مسجدسلیمان. اهواز که به عنوان جاده جایگزین در نظر گرفنه شده است، شکایت داشته اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جاده میانبر مسجدسلیمان- اهواز پس از تکمیل مطالعات، اخذ ماده ۲۳ و تأمین منابع مالی، قطعات میانی این مسیر توسط شرکت ساخت و توسعه وارد فرآیند اجرایی خواهد شد.
در حالی که معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، در نشست با رضا جباری، نماینده مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی، با تشریح آخرین تصمیمات درباره پروژه میانبر مسجدسلیمان-اهواز، گفت: پس از تکمیل مطالعات، اخذ ماده ۲۳ و تأمین منابع مالی، قطعات میانی این مسیر توسط شرکت ساخت و توسعه وارد فرآیند اجرایی خواهد شد.
این درصورتی است که یکی از شهروند خبرنگارهای ما از تکمیل نشدن عملیات اجرایی این جاده شکایت داشته اند.
متن درخواست این شهروند خبرنگار به این شرح است:
جناب آقای پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
به استحضار میرساند جاده کنونی اهواز - مسجدسلیمان یک مسیر طولانی، کمعرض و پرپیچ و خم با شیبهای خطرناک و فرورفتگیهای ریزشی و رانشی است و به دلیل وجود نقاط حادثهخیز فراوان، بیشترین آمار تصادفات منجر به فوت در خوزستان را دارد؛ بهنحوی که به «جاده مرگ» شهرت یافته و صدمات جانی و مالی جبرانناپذیری را به مردم منطقه تحمیل کرده است.
جهت حذف همه نقاط حادثهخیز و کوتاه کردن چشمگیر مسیر، سالهاست وزارت راه و شهرسازی طرح احداث جاده جایگزین موسوم به «جاده میانبر ایمن اهواز- مسجدسلیمان» به طول ۲۱ کیلومتر را به تصویب رسانده که دارای مجوز محیط زیست هم بوده و در سالهای قبل برای آن ردیف بودجه هم اختصاص یافت؛ اما عملیات اجرایی آن نیمهکاره رها شد.
اجرای طرح جایگزین «جاده میانبر» با کاهش ۴۰ کیلومتری مسیر فعلی نه تنها موجب کاهش تصادفات و صرفهجویی در مصرف سوخت خواهد شد، بلکه مزایای دیگری چون کاهش مسیر اهواز به شهرهای اندیکا و لالی، کاهش ۲۰۰ کیلومتری مسیر اهواز به تهران (در صورت امتداد این جاده به مرکز کشور) و کاهش فاصله شهرهای شمالی خوزستان به استانهای چهارمحال و بختیاری و لرستان را نیز به همراه دارد.
علیرغم آنکه مردم منطقه در ده سال گذشته با جمعآوری طومارها و کارزارهای مردمی خواستار اجرای این جاده حیاتی بودهاند، متأسفانه «طرح جاده جایگزین» به دلیل عدم تخصیص اعتبار متوقف مانده است.
لذا از آن مقام محترم تقاضا داریم با صدور دستوری قاطع و فوری، تأمین اعتبار و آغاز مجدد عملیات اجرایی پروژه احداث جاده میانبر اهواز - مسجدسلیمان، وعدهای که مردم این منطقه طی دو دهه در انتظار آن بودهاند را محقق نمایید.