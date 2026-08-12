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دریای خزر، نگین آبی شمال کشور

دریای خزر به عنوان بزرگترین پهنه آبی محصور جهان، برای ساکنان شمال ایران نه فقط یک پهنه آبی، بلکه بخشی از هویت و اعتبار ملی محسوب می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۱- ۲۰:۱۷
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برچسب ها: دریای خزر ، شمال کشور ، مازندران
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