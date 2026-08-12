به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ وزیر آموزش و پرورش که سخنران این اجلاسیه بود با بیان اینکه مجاهدان در غربت و مکتب آنان بزرگترین سرمایه تمدنی جهان اسلام هستند گفت : تجربه انسان‌هایی که هزاران کیلومتر دور از وطن برای ارزش‌های انسانی و الهی ایستادگی کردند، باید مطالعه و به نسل آینده منتقل شود.

علیرضا کاظمی با اشاره به مفهوم «غربت» در تاریخ اسلام بیان کرد: پیامبر اکرم (ص)، امام حسین (ع) و بسیاری از بزرگان دین در تاریخ غریب ماندند، اما غربت به معنای بی‌پشتوانگی حقیقت نبود؛ بلکه آنان پرچمدار حقیقت و منادی ارزش‌هایی بودند که در تاریخ ماندگار شدند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ویژگی‌های رهبر شهید گفت: برای ماندگار کردن یک مکتب، نباید تنها تصاویر، کتاب‌ها و خاطرات یک شخصیت را حفظ کنیم، بلکه باید ببینیم او چگونه با مردم و جوانان سخن می‌گفت، چه رابطه‌ای با قرآن داشت و چگونه ایمان، علم، مهربانی، شجاعت، توکل و عدالت را در زندگی خود به نمایش گذاشت

وی افزود: کسی که خود را در برابر خدا مسئول می‌داند، در برابر ظلم سر فرود نمی‌آورد و عدالت، مقاومت، مردم‌داری و اتکا به خداوند از مهمترین درس‌های مکتب شهیدان است.

وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها اضافه کرد: بیش از ۱۶۰ روز میدان‌داری مردم، نیرو‌های مسلح و مسئولان نشان داد که مقاومت با صبوری، عقلانیت و نگاه دقیق به آینده همراه است.ا

وزیر آموزش و پرورش با تاکید به اینکه «مقاومت» نباید فقط یک واکنش در برابر فشار تلقی شود، گفت: مقاومت یعنی انتخاب آگاهانه، یعنی ایستادگی بر اصول و باور‌ها و حرکت برای رسیدن به آینده‌ای روشن و مفهوم «دیپلماسی مقاومت» فقط رابطه دولت‌ها با یکدیگر نیست؛ بلکه جهان امروز، جهان نقش‌آفرینی ملت‌هاست و مردم ایران در جریان جنگ اخیر بزرگترین «حماسه دیپلماسی» را رقم زدند.

وی ادامه داد: «دیپلماسی مقاومت» توانست مفهوم مقاومت را در جهان رقم بزند و مردم ایران با ایستادگی خود نشان دادند که ملت‌ها می‌توانند در شکل‌دهی به تحولات منطقه و جهان نقش‌آفرین باشند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مخاطب اصلی اجلاسیه مجاهدان در غربت نسل آینده است، گفت: شاید مخاطب اصلی این اجلاسیه ما که امروز اینجا نشسته‌ایم نباشیم، بلکه دانش‌آموزانی هستند که امروز در کلاس درس و در آینده درباره این حوادث در کتاب‌های تاریخ خواهند خواند.

وی افزود: نسل آینده برای شناخت مکتب شهیدان فقط به خاطره نیاز ندارد، بلکه به معرفت، پرسش، تفکر انتقادی، سواد رسانه‌ای و شناخت عمیق تاریخ نیازمند است.

وی بیان کرد: باید نسلی تربیت کنیم که هم هویت خود را بشناسد و هم بتواند از ارزش‌های خود دفاع کند و درس‌های رهبر شهید را در زندگی خود به کار گیرد

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تغییر ماهیت قدرت در جهان امروز گفت: در گذشته قدرت کشور‌ها با سرزمین، جمعیت، منابع و تجهیزات سنجیده می‌شد، اما امروز رسانه و جنگ روایت‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است.

وی با بیان اینکه در کنار جنگ نظامی و اقتصادی، جنگ شناختی با ابزار رسانه جریان دارد و دانش‌آموزان مخاطبان اصلی این میدان هستند، گفت: اینکه چه کسی تاریخ را روایت می‌کند، چه کسی قربانی و ظالم را معرفی می‌کند، چه کسی مفهوم آزادی را توضیح می‌دهد و چه کسی آینده را تصویر می‌کند، اهمیت بسیاری دارد.

وی تاکید کرد: یکی از وظایف مهم دیپلماسی مقاومت و مجاهدان در غربت، در کنار همه مجاهدت‌ها، روایت‌سازی صادقانه و انسانی است؛ روایتی که نه بر اغراق و نفرت و تحریف، بلکه بر حقیقت استوار باشد.

وی با اشاره به یکی دیگر از درس‌های مهم زندگی امام شهید، بر ضرورت وحدت امت اسلامی تاکید کرد و افزود: امروز جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارد؛ نه وحدتی که تفاوت‌ها را انکار کند، بلکه وحدتی که تفاوت‌ها را در کنار یک هدف بزرگتر قرار دهد.

وی «مجاهدان در غربت» را سرمایه‌ای بزرگ برای جهان اسلام دانست و با انتقاد از محدود شدن بزرگداشت شخصیت‌های بزرگ به برگزاری آیین‌ها گفت: گاهی مراسم‌های باشکوه برگزار می‌کنیم، اما پس از پایان مراسم همه چیز تمام می‌شود، در حالی که بزرگداشت واقعی باید از مراسم آغاز شود.

کاظمی با بیان اینکه اگر امروز درباره مجاهدان در غربت سخن می‌گوییم، باید فردا در مدرسه درباره تجربه آنان فکر کنیم و در دانشگاه‌ها درباره این تجربه‌های بزرگ پژوهش انجام شود، ادامه داد: اجلاسیه مجاهدان در غربت یک راه بزرگ است و نباید پایان یک برنامه و یک رویداد تلقی شود.

وزیر آموزش و پرورش تربیت نیروی انسانی را محور قدرت نرم آینده کشور دانست و گفت: تربیت انسان‌های دارای هویت، تقویت سواد رسانه‌ای و قدرت تشخیص روایت درست از نادرست در جنگ شناختی، تقویت زبان و ادبیات فارسی، توسعه گفت‌وگوی بین‌فرهنگی، تقویت علم و فناوری و تربیت نسلی مومن، اخلاق‌مدار، پرسشگر، دانشمند، گفت‌وگومحور، مسئول و انقلابی از مهمترین محور‌های این رسالت است.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد : در یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت با امام شهید عهد می‌بندیم که مکتب او را به یک خاطره محدود نکنیم، علم را جدی بگیریم، عدالت را فراموش نکنیم، وحدت را پاس بداریم، به مردم ایمان داشته باشیم و جوانان را باور کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین داوود الموسوی یکی از نزدیکان مجموعه بیت رهبر شهید در این مراسم گفت: امام مجاهد رهبر شهید جامع‌الاطراف و جامع‌الشرایط و دارای درجات بالای علمی و معنوی بودند و باید ابعاد مختلف شخصیت ایشان برای جامعه تبیین شود و توجه ویژه به قرآن از ویژگی‌های برجسته ایشان باید شناخته شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین داوود الموسوی با تسلیت رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع)، افزود: در نخستین روز ماه مبارک رمضان، جلساتی با محوریت قرآن و صوت قرآن برگزار می‌شد و اساتید ممتاز کشور در این برنامه حضور داشتند و در پایان مسابقات بین‌المللی قرآن که با برگزاری سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شد نیز رهبر شهید حضور می‌یافتند و درباره قرآن، صوت، الحان و مفاهیم قرآنی سخنرانی می‌کردند.

این سخنران همچنین توجه به خانواده شهدا را از دیگر ویژگی‌های برجسته امام مجاهد برشمرد و افزود: هر یک یا دو هفته، خانواده‌هایی به دیدار ایشان دعوت می‌شدند و درباره خانواده شهدا، مادران و بازماندگان شهدا با آنان گفت‌وگو می‌شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین الموسوی با اشاره به جایگاه شهادت در منظومه فکری رهبر شهید گفت: ایشان شهادت را مرگی تاجرانه می‌دانستند و همواره بر ارزش و جایگاه خانواده‌های شهدا و بازماندگان آنان تاکید داشتند.

وی با اشاره به تبیین ویژگی‌های امام شهید در جامعه افزود: امید که بتوانیم ارزش‌ها، ویژگی‌ها و ابعاد مختلف شخصیت امام مجاهد، فرزانه و حکیم را به‌درستی بشناسیم و به جامعه معرفی کنیم.



وی بیان کرد: تاریخ در تبیین ویژگی‌ها و سیره پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد(ص) آن‌گونه که باید عمل نکرده و بسیاری از ابعاد شخصیت ایشان برای مردم تبیین نشده است.

وی با اشاره به شرایط پیامبر اکرم(ص) در سال‌های پایانی عمر شریف ایشان اظهار کرد: در سال دهم هجری، پیامبر گرامی اسلام حاکم مطلق جامعه اسلامی بودند و مکه را فتح کرده و خیبر را نیز پشت سر گذاشته بودند، اما با این حال تا پیش از نزول آیه غدیر، تقیه را نیز در دستور کار داشتند و باید پژوهش شود چرا پیامبر اکرم(ص) با وجود برخورداری از قدرت حکومت، در برخی مقاطع از تقیه استفاده می‌کردند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان گفت: بزرگترین آموزه «رهبر شهید» به ملت ایران و جبهه مقاومت، شناخت دشمن و ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و استکبار است و امروز ملت ایران و رزمندگان جبهه مقاومت با تکیه بر همین آموزه، در برابر استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی ایستادگی می‌کنند.

حجت الاسلام‌والمسلمین مرتضی مطیعی در این اجلاسیه در دامغان ، با خیرمقدم به مهمانان این اجلاسیه از کشورهای مختلف و قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد، بیان کرد: رهبر شهید و امام شهید ویژگی‌های بسیار زیادی داشتند و اگر بخواهیم از میان این ویژگی‌ها به یک مورد اشاره کنیم، باید از جامعیت کمالات اخلاقی، علمی، فلسفی، سیاسی و شجاعت ایشان در مبارزات یاد کنیم.



وی با اشاره به دوران ۳۷ ساله امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی و نقش ایشان در هدایت انقلاب در فراز و نشیب‌های مختلف، افزود: یکی از مهمترین درس‌هایی که ایشان به ما آموختند این است که چگونه در مقابل دشمن بایستیم و نخستین گام در این مسیر، شناخت دشمن است.نماینده ولی فقیه در استان سمنان ادامه داد: این آموزه برای جبهه مقاومت بسیار مهم است و به مردم ایران، رزمندگان مقاومت و همه ملت‌هایی که پیام ایشان به آنان رسیده، مقاومت در مقابل ظلم را آموزش داده است.

حجت الاسلام والمسلمین مطیعی با اشاره به نزدیک شدن به روز مقاومت اسلامی و سالروز پیروزی حزب‌الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه، گفت: این مناسبت، پیوند عمیقی با موضوع مقاومت و آموزه‌هایی دارد که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر آن تاکید داشته‌اند.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به دانشجویان حامی مردم غزه، بخشی از این پیام را یادآور شد و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در این پیام بر همدردی با جوانان، ارج نهادن به ایستادگی آنان و تغییر وضعیت امروز، سرنوشت منطقه و تاریخ تاکید کردند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: جبهه مقاومت با فراگیری و عمل به این دستورها و آموزه‌های دینی به پیش می‌رود و به اذن‌الله به پیروزی خواهد رسید.

وی با اشاره به پوستر یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت، این تصویر را دارای مفاهیم عمیق و مرتبط با موضوع اجلاسیه دانست و گفت: در این تصویر، جمله‌ای از رهبر معظم انقلاب خطاب به دانشجویان حامی غزه دیده می‌شود که فرمودند «در طرف درست تاریخ ایستاده‌اید».

وی اتکا به خداوندرا مبنای پیروزی جبهه مقاومتخاطر نشان کرد و افزود : رهبر معظم انقلاب بارها با اشاره به آیات قرآن کریم، این درس را به جامعه آموزش داده‌اند که وقتی خداوند با انسان است، جای ترس و نگرانی وجود ندارد.



نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به آیه «إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَهْدِینِ» گفت: این آموزه قرآنی به ما یاد می‌دهد که با وجود اتکا و اعتماد به خداوند، نباید در برابر دشمن هراس داشته باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین مطیعی افزود: رهبر معظم انقلاب به ما دشمن‌شناسی، مقاومت، ایستادگی و پایداری در برابر دشمن و همچنین اتکا و اعتماد به خداوند را آموختند؛ چرا که وقتی خداوند با ما باشد، پیروزی از آنِ جبهه حق خواهد بود.

وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران و نیروهای مسلح در برابر تهدیدها و دشمنی‌ها اضافه کرد: امروز مردم ایران، رزمندگان نیروهای مسلح و دولتمردان این آموزه را به عنوان یک درس عملی فراگرفته‌اند و به آن عمل می‌کنند.



استاندار سمنان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مقاومت و شهدای جنگ‌های اخیر، از حضور و همراهی مجموعه‌های مختلف استان در عرصه‌های خدمت‌رسانی قدردانی کرد و افزود: طی خدمت به مردم نباید به دنبال پست، مقام و منزلت بود و باید خدمت صادقانه مدنظر باشد

وی ادامه داد: شهدا به ما شجاعت، مدیریت، اخلاص و ادب آموختند و ما نیز پیمان می‌بندیم که در مسیر خدمت به مردم ثابت‌قدم باشیم.

استاندار سمنان به فعالیت بیش از ۳۰۰ موکب در مسیر تشییع رهبر شهید در استان سمنان اشاره کرد گفت: طی آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان، بیش از ۶۷۰ کیلومتر از عمق استان سمنان درگیر خدمت‌رسانی بود .

محمد جواد کولیوند افزود: مجموعه‌های انتظامی، پلیس راهور، هلال احمر، اورژانس، دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها نیز در این برنامه بزرگ پای کار آمدند و ظرفیت‌های خود را برای خدمت‌رسانی به مردم به میدان آوردند.

وی با گرامیداشت یاد شهید امیرعبداللهیان و دیگر شهدای مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس، اظهار کرد: باید از همه کسانی که در غربت و در شرایط دشوار برای دفاع از کشور و مردم نقش‌آفرینی کردند، یاد کنیم.

یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت با هدف پاسداشت «قائد شهید امت» و با عنوان «ایستاده در پناه ضامن» از تهران آغاز شد و در مرحله دوم، امروز ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ در شب شهادت حضرت ثامن‌الائمه(ع) در دامغان برگزار شد.

اختتامیه این اجلاسیه در مشهدمقدس و جوار حرم امام‌رضا علیه السلام خواهد بود.