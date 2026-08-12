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استاندار آذربایجانغربی گفت: مرزهای استان باید به موتور محرک تجارت، تولید و توسعه کشور تبدیل شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر جایگاه راهبردی مرزهای استان در معادلات اقتصادی کشور، گفت: مرزهای آذربایجانغربی ظرفیت آن را دارند که به یکی از پیشرانهای اصلی تجارت خارجی و توسعه اقتصادی ایران تبدیل شوند.
رضا رحمانی در نشست راهبردی بررسی راهکارهای تسهیل امور بازرگانی و روانسازی فرآیند لجستیک کالا در مرز بازرگان، با اشاره به اینکه مسئولان عالیرتبه کشور به مرزهای استان امید دارند، افزود: دکتر پزشکیان همواره تأکید کردهاند که از طریق مرزهای آذربایجانغربی میتوان کارهای بزرگی در سطح ملی انجام داد و حجم قابل توجهی از واردات و صادرات کشور را از این مسیرها به جریان انداخت.
وی همچنین از برنامهریزی برای بازگشایی مرزهای جدید با کشور ترکیه خبر داده و خاطرنشان کرد: مرز باید با تجهیزات و فناوریهای روز دنیا اداره شود و در همین راستا از شرکتهای دانشبنیان دعوت کردهایم برای طراحی و تأمین تجهیزات کنترلی و سامانههای ایکسری در مرزهای استان حضور پیدا کنند.
استاندار آذربایجانغربی بر ضرورت حرکت به سمت مرزهای هوشمند نیز تأکید کرده و افزود: باید به جای توسعه ایستهای بازرسی سنتی، از فناوریهای نوین استفاده کرده و قانون بهگونهای اصلاح شود که بخشی از درآمدهای حاصل از مرز برای توسعه و عمران مناطق مرزی اختصاص یابد.
رحمانی همچنین با بیان اینکه ماکو دروازه آسیا به اروپا است، اضافه کرد: مرز باید یک مدیر واحد داشته باشد و وزارت کشور ظرفیت لازم برای مدیریت یکپارچه مرز را دارد و همه دستگاهها باید از این مدیریت واحد تبعیت کنند.
وی در پایان با اشاره به روند اجرای طرحهای زیرساختی مرزی، افزود: تکمیل زنجیره زیرساختهای مرزی، لازمه تبدیل آذربایجانغربی به دروازه قدرتمند تجارت ایران با منطقه و جهان است.