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چاپ بیستم کتاب "دو امام مجاهد"

کتاب "دو امام مجاهد" به چاپ بیستم رسید، این کتاب شامل شش گفتار از رهبر شهید در تحلیل مبارزات سیاسی امام حسن (ع) و امام حسین (ع) است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۱- ۲۰:۰۶
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برچسب ها: چاپ کتاب ، امام حسن مجتبی(ع) ، امام حسین (ع)
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