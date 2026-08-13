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در سالروز شهادت حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، هشتمین پیشوای شیعیان، ایران اسلامی یکپارچه در سوگ مینشیند؛ امامی که با سیرهای سرشار از علم، حلم، مهربانی و گفتوگو، نه تنها چراغ هدایت عصر خویش بود، بلکه تا امروز نیز بارگاه نورانیاش در مشهد مقدس، پناهگاه دلهای بیقرار و مأمن عاشقان اهلبیت (ع) است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهادت امام رضا (ع) تنها یادآور فقدان یک امام معصوم نیست، بلکه بازخوانی فصل مهمی از تاریخ اسلام در مواجهه حق و باطل به شمار میرود. آن حضرت در روزگاری حساس، با تکیه بر منطق، اخلاق و معرفت، از حقیقت اسلام ناب محمدی (ص) پاسداری کرد و در برابر جریانهای انحرافی و سلطهطلبی حاکمان زمان ایستاد.
امام رضا (ع)در دوران حیات پربرکت خود، جلوهای روشن از کرامت انسانی و عزت دینی را به نمایش گذاشت. مناظرات علمی ایشان با پیروان ادیان و مذاهب مختلف، نمونهای ماندگار از جایگاه بلند علمی و شیوه حکیمانه اهلبیت (ع) در تبیین حقایق دینی است. آن حضرت با بیانی استوار و رفتاری کریمانه، راه گفتوگوی مبتنی بر عقلانیت و احترام را به جامعه اسلامی آموخت.
هجرت اجباری امام رضا (ع) از مدینه به مرو نیز از تلخترین برگهای تاریخ امامت است؛ سفری که با اهداف سیاسی مأمون عباسی طراحی شد، اما به فرصتی برای گسترش معارف اهلبیت (ع) در گسترهای وسیعتر انجامید. حضور آن امام همام در ایران، سرآغاز پیوندی عمیق میان ملت ایران و فرهنگ رضوی شد؛ پیوندی که قرنهاست در متن هویت دینی و فرهنگی این سرزمین جاری است.
امروز بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در مشهد مقدس، نه تنها زیارتگاه میلیونها دلداده از ایران و جهان اسلام است، بلکه کانونی برای ترویج معارف اسلامی، همدلی اجتماعی و آرامش معنوی به شمار میآید. فرهنگ رضوی، با محورهایی، چون مهربانی، خدمت، دستگیری از نیازمندان و تکریم انسان، میتواند بیش از هر زمان دیگری الهامبخش جامعه معاصر باشد.
در سالروز شهادت آن امام رئوف، ارادتمندان اهلبیت (ع) با حضور در آیینهای عزاداری، ضمن عرض تسلیت، بار دیگر بر تمسک به سیره نورانی ایشان تأکید میکنند؛ سیرهای که در آن علم با اخلاق، عبادت با مسئولیت اجتماعی و معنویت با کرامت انسانی در هم آمیخته است.
سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع) فرصتی برای تأمل دوباره در پیام زندگی آن امام بزرگوار است؛ پیامی که جامعه امروز بیش از همیشه به آن نیازمند است: بازگشت به اخلاق، عدالت، گفتوگو، مهربانی و ولایت. بیتردید، نام و یاد امام رضا (ع) همچنان، چون چراغی فروزان، راه حقیقتجویان را روشن نگاه خواهد داشت.
شهادت مظلومانه امام رضا (ع) در سال ۲۰۳ هجری قمری، اگرچه امت اسلامی را از حضور ظاهری آن امام همام محروم کرد، اما بارگاه نورانی ایشان در مشهد مقدس، قرنهاست مأمن عاشقان و دلباختگانی است که از سراسر ایران و جهان، برای عرض ارادت و یافتن آرامش، راهی حرم رضوی میشوند.