به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا مردانی، در این پیام این انتصاب را بازتابی از اعتماد راهبردی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) به شخصیتی جامع‌الشرایط دانست که سوابق درخشانش در عالیترین سطوح تصمیم‌سازی نظام، نویدبخش تداوم راه شهیدان سلامی و پاکپور است.

متن این پیام به این شرح است:

بسمه تعالی

استاد ارجمند سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سلام علیکم.

انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه‌ای (مدظله العالی) به سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران، توأم با اعطای درجه سرلشکری، بازتابی از عمق نگاه راهبردی و اعتماد معظم له به شخصیتی است که کارنامه درخشانش در طول چهار دهه، از معاونت اطلاعات سپاه و بنیانگذاری نیروی قدس تا وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، وزارت کشور، ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، و نیز کسوت استادی و معلمی، همواره در عالیترین تراز‌های تصمیم‌سازی نظام نقش‌آفرین بوده است.

این مسئولیت خطیر در امتداد میراث افتخارآمیز دو فرمانده شهید والامقام سپاه رقم خورده است. نخست شهید سپهبد پاسدار حسین سلامی، آن شهید خدوم و مخلص که با اخلاص و مجاهدتی خستگی‌ناپذیر، پرچمدار اندیشه و عمل در تراز انقلاب اسلامی بود. پس از ایشان شهید سپهبد پاسدار محمد پاکپور، آن سرباز ولایت و مجاهد خستگی‌ناپذیر که با ولایتمداری و روحیه جهادی، در کوتاهترین زمان ممکن، مسیر پرافتخار شهید سلامی را با قدرتی مضاعف ادامه داد. راه این دو شهید سرافراز، همواره پیشروی فرماندهی جدید خواهد بود و بیگمان حفظ و تداوم این مسیر، یکی از مهمترین رسالت‌های حضرتعالی محسوب می‌گردد که با تدبیر و روحیه جهادی شما یقیناً محقق خواهد شد.

اکنون که جمهوری اسلامی ایران در مواجهه‌ای سرنوشت‌ساز با استکبار جهانی قرار دارد، بطور یقین فرماندهی جدید با تکیه بر سابقه استادی و مطالعات، اندیشه و شناخت راهبردی و تجارب علمی و مدیریتی ارزنده، گام‌های مؤثری در تحقق منویات مؤکد در حکم رهبری عزیز انقلاب امام خامنه‌ای (مدظله العالی) بر خواهید داشت. انتظارات راهبردی که تحقق آنها در سایه فرماندهی جامع‌الشرایط حضرتعالی، یقیناً محقق خواهد شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مولود انقلاب و با چند دهه سابقه ارزشمند، فراتر از یک نهاد نظامی، به مثابه کنشگری راهبردی در مهندسی امنیت چندلایه و مدیریت بحران‌های پیچیده عمل می‌نماید. بیگمان پیوند دانش روز دفاعی با راهبرد‌های میدانی سپاه، که در سوابق علمی و اجرایی جنابعالی به خوبی متجلی است، ظرفیت‌های این نهاد انقلابی را در تراز انقلاب اسلامی ارتقاء خواهد بخشید. در پایان ضمن تبریک صمیمانه، توفیق روزافزون جنابعالی و همه رزمندگان سپاه را در حراست از کیان جمهوری اسلامی ایران، و تقویت در ابعاد مختلف نظامی، دفاعی، فرهنگی و مباحث راهبردی، از درگاه ایزد متعال مسالت دارم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

محمدرضا مردانی

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور

۲۱ مرداد ۱۴۰۵