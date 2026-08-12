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طرح مبارزه بیولوژیک با آفات گوجه فرنگی در ۳۰۰ هکتار از مزارع شهرستان میاندوآب اجراشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در بازدید مشترک نمایندگانی از مدیریت حفظ نباتات سازمان و شهرستان ارومیه و نماینده انسکتاریوم بخش خصوصی طرف قرارداد، از مزارع گوجه فرنگی که با استفاده از رهاسازی عوامل بیولوژِیک زنبور پارازیتوئید براکون و تریکوگراما با دو آفت کرم میوه خوار(هلیوتیس) و مینوز گوجه فرنگی مبارزه کرده اند، بازدید شد.
ترویج مبارزات بیولوژیک در اراضی کشاورزی و استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک تاثیر بسزایی در تامین امنیت غذایی مصرف کنندگان،کاهش وابستگی به سموم شیمیایی و ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی دارد.
این طرح در قالب برنامه های ابلاغی سازمان حفظ نباتات کشور، با استفاده از عوامل مفید طبیعی با رهاسازی زنبور تریکوگراما و براکون تاکنون در سطح ۳۰۰ هکتار از مزارع گوجه فرنگی به اجرا درآمده است.
این بازدید با هدف نظارت بر فعالیت انسکتاریوم بخش خصوصی و ارزیابی عملکرد عوامل بیولوژیک رهاسازی شده صورت گرفت.