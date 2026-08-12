به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در بازدید مشترک نمایندگانی از مدیریت حفظ نباتات سازمان و شهرستان ارومیه و نماینده انسکتاریوم بخش خصوصی طرف قرارداد، از مزارع گوجه فرنگی که با استفاده از رهاسازی عوامل بیولوژِیک زنبور پارازیتوئید براکون و تریکوگراما با دو آفت کرم میوه خوار(هلیوتیس) و مینوز گوجه فرنگی مبارزه کرده اند، بازدید شد.

ترویج مبارزات بیولوژیک در اراضی کشاورزی و استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک تاثیر بسزایی در تامین امنیت غذایی مصرف کنندگان،کاهش وابستگی به سموم شیمیایی و ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی دارد.

این طرح در قالب برنامه های ابلاغی سازمان حفظ نباتات کشور، با استفاده از عوامل مفید طبیعی با رهاسازی زنبور تریکوگراما و براکون تاکنون در سطح ۳۰۰ هکتار از مزارع گوجه فرنگی به اجرا درآمده است.

این بازدید با هدف نظارت بر فعالیت انسکتاریوم بخش خصوصی و ارزیابی عملکرد عوامل بیولوژیک رهاسازی شده صورت گرفت.