به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی کشتی پهلوانی ایران برای حضور در دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان کشتی پهلوانی کاراکوچاک ترکیه، تهران را به مقصد آنکارا ترک کرد.

این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان با حضور بیش از ۴۰ کشور در پایتخت کشور ترکیه (شهر آنکارا) برگزار می‌شود.

کشتی گیران تیم ملی کشورمان در این دوره در ۹ وزن ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۰، ۷۵، ۸۰، ۸۵، ۹۰ و +۹۰ کیلوگرم با حریفان رقابت خواهند کرد.

طبق برنامه، وزن کشی مسابقات شنبه ۲۴ مرداد خواهد بود و مسابقات روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

تیم ملی کشتی پهلوانی کشورمان در سال پیش عنوان نایب قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کرده بود و امسال هم با برگزاری اردو‌ها و تمرینات منسجم، با آمادگی کامل در این دوره از رقابت‌ها شرکت کرده است.

اسامی تیم ملی کشورمان به این شرح است:

۵۵ کیلوگرم: مهدی ویسی

۶۰ کیلوگرم: سجاد صالح پور

۶۵ کیلوگرم: محمدرضا حسینی

۷۰ کیلوگرم: علی اکبر زرودی

۷۵ کیلوگرم: پژمان ذوالفقار

۸۰ کیلوگرم: علی غلامی

۸۵ کیلوگرم: عبدالله شیخ اعظمی

۹۰ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی

مثبت ۹۰ کیلوگرم: احمد میرزاپور

مربیان: نادر صدیقی، محمدرضا صفری