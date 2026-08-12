عاملان نزاع منجر به قتل در چرام در چنگال قانون
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چرام از شناسایی ۴ نفر از عوامل شرکتکننده در نزاع منجر به قتل در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پاسدار بیژن شریفی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چرام با بیان اینکه در جریان نزاع دسته جمعی جوانی به قتل رسید گفت: پیگیری ها برای دستگیری و شناسایی با کمک نیروی انتظامی و دستگاه قضا آغاز شد.
سرهنگ شریفی افزود: بههمت سربازان گمنام امام زمان(عج) و با کمک معتمدان و ریشسفیدان ۲ تن از افراد دخیل در درگیری منجر به قتل در این شهرستان شناسایی و پس از هماهنگیهای لازم، به مراجع قضایی تحویل داده شد.
وی اضافه کرد: یکی از عاملان قتل این جوان نیز با تلاش مأموران انتظامی و دستگاه قضا دستگیر و یک نفر دیگر هم با مراجعه به پلیس به هم دستی در این نزاع و قتل اعتراف کرد و روانه زندان شد.
سرهنگ شریفی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای ۴ مجرم و با تأکید بر ضرورت حفظ تقویت امنیت، آرامش و وحدت طوایف و پرهیز از هرگونه رفتار هیجانی و اختلافبرانگیز افزود: امنیت و آرامش مردم خط قرمز مجموعههای امنیتی و انتظامی است.
وی تاکید کرد: باعاملان سلب آرامش مردم بهویژه نزاعهای دستهجمعی که منجر به آسیب جانی، مالی و ناامنیهای اجتماعی شود، برخورد قاطع می شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چرام همچنین از نقش ریشسفیدان، معتمدان و متنفذین محلی و همراهی آنها در کمک و معرفی متهمان این پرونده قدردانی کرد.