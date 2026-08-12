رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت : در این حادثه به کسی آسیب نرسید .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با اشاره به اطلاع شهروندان در مورد آتش سوزی یک منزل مسکونی دوبلکس گفت : ۲۱ آتش نشان به همراه ۸ خودروی اطفای حریق به محل حادثه واقع در بلوار امام خمینی کوچه فرشته اعزام شدند.

شهرام مومنی افزود :شعله های آتش که بعللی از بالکن منزل مسکونی بوده سریعا به قسمتی از پشت بام رسیده بود که توسط آتش نشانان مهار و از پیشروی و گسترش آتش جلوگیری شد.

وی با بیان اینکه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید گفت : علت حادثه در دست بررسی است و بالکن و قسمتی از پشت بام خانه دچار خسارت شد و از پیشروی آتش به داخل منزل و پشت بام خانه همجوار جلوگیری شد.