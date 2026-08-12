در نشستی تخصصی مهم‌ترین مسائل و چالش‌های موجود در فرآیند‌های بازرگانی و جابجایی کالا در مرز بازرگان بررسی و راهکار‌های عملیاتی ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست راهبردی بررسی راهکارهای تسهیل امور بازرگانی و روان‌سازی فرآیند لجستیک کالا در مرز بازرگان، با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

در این نشست مهم‌ترین مسائل و چالش‌های موجود در فرآیندهای بازرگانی و لجستیکی مرز بازرگان مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای عملیاتی برای تسهیل و تسریع در روند جابه‌جایی کالا و بهبود فرآیندهای تجاری در این مرز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت رفع موانع موجود، هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با حمل‌ونقل و لجستیک کالا در مرز بازرگان تأکید شد.