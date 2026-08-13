به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ همزمان با روزهای پایانی ماه صفر، مشهد مقدس یکپارچه در سوگ و عزاداری است و بازار سرشور نیز به یکی از کانون‌های حضور و فعالیت هیئت‌های مذهبی استان اصفهان تبدیل شده است.

در واپسین روزهای ماه صفر، حال‌وهوای مشهد رنگ و بوی دیگری دارد؛ از حرم مطهر رضوی و صحن‌های آن گرفته تا خیابان‌ها و گذرهای اطراف، صدای روضه، نوحه و سینه‌زنی در شب و روز به گوش می‌رسد.

در میان این فضای سوگوار، بازار سرشور حال‌وهوایی متفاوت دارد؛ گذری که در کوچه‌ها و فرعی‌های آن، بیرق‌های هیئت‌های مختلف برپا شده و مجالس عزاداری زائران و هیئت‌های مذهبی در نقاط مختلف آن برگزار می‌شود.

بیش از ۱۰۰ هیئت مذهبی از استان اصفهان در روزهای پایانی صفر خود را به مشهد مقدس رسانده‌اند و در محدوده بازار سرشور مستقر شده‌اند تا در کنار زیارت حرم مطهر رضوی، آیین‌های عزاداری خود را برای رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) برگزار کنند.

هر کدام از این هیئت‌ها نشانی از بخشی از استان اصفهان را با خود دارند؛ از محله‌های شهر اصفهان تا شهرستان‌ها و شهرهای مختلف استان که اعضای هیئت، مسیر طولانی اصفهان تا مشهد را طی کرده‌اند تا پایان ماه صفر را در جوار بارگاه امام رضا(ع) سپری کنند.

در بازار سرشور، صدای عزاداری از حسینیه‌ها، مساجد، هیئت‌ها و موکب‌های اصفهانی به گوش می‌رسد و زائران در کنار مراسم سوگواری، با برپایی موکب‌ها به پذیرایی و خدمت‌رسانی به دیگر زائران نیز مشغول‌اند.

حضور گسترده هیئت‌های اصفهانی در بازار سرشور، جلوه‌ای از پیوند دیرینه مردم استان اصفهان با فرهنگ زیارت و ارادت به خاندان اهل‌بیت(ع) است؛ حضوری که در روزهای پایانی صفر، بخشی از فضای عزاداری مشهد مقدس را شکل داده است.

همزمان با افزایش حضور زائران در مشهد، ظرفیت‌های مختلف مردمی و خدمت‌رسان نیز برای میزبانی از زائران پای کار آمده‌اند؛ به گفته ستاد دهه آخر صفر شهرداری مشهد، مراکز اسکان و ایستگاه‌های استقبال از زائران نیز برای این ایام آماده شده‌اند.