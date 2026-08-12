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رئیسجمهور ترکیه امروز چهارشنبه ۲۱ مرداد (۱۲ اوت) در آنکارا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و پس از آن در یک نشست خبری مشترک با وی شرکت کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ رجب طیب اردوغان در نشستی خبری با اشاره به وضعیت فلسطین گفت: فلسطین اکنون به مسئولیت مشترک جهان تبدیل شده است.
رئیسجمهور ترکیه درباره بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل، اظهار کرد: نتانیاهو از درگیریها بهرهبرداری میکند و هر کاری هم که انجام دهد، موفق نخواهد شد.
اردوغان همچنین با اشاره به ادامه آوارگی فلسطینیان گفت: ۳ هزار و ۸۰۰ فلسطینی از محل زندگی خود آواره شدهاند، اما با وجود تمام این اتفاقات، مردم فلسطین همچنان استوار ایستادهاند.
دیدار اردوغان و محمود عباس در چارچوب سفر رسمی رئیس دولت فلسطین به ترکیه انجام شد و تحولات فلسطین و غزه از محورهای اصلی گفتوگوهای دو طرف بود.