با اجرای طرح مهار آب‌های مرزی، سامانه آبیاری نوین در ۲ هزار و پانصد هکتار از اراضی کشاورزی پیرانشهر اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست بررسی راهکارهای اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی با حضور رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی، مسئولان جهاد کشاورزی استان و نمایندگان تعاونی‌های آب‌بران در فرمانداری پیرانشهر برگزار شد.

نصرالهی ‌آذر، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری پیرانشهر در این نشست، توسعه زیرساخت‌های نوین آبیاری را از الزامات تحقق الگوی کشت دانست و گفت: با اجرای سامانه آبیاری تحت فشار در سال جاری، ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از مجموع ۱۳ هزار هکتار طرح مهار رودخانه‌های مرزی به بهره‌برداری رسید.

وی راه‌اندازی دو طرح بزرگ صنایع تبدیلی در شهرستان را عامل مؤثر در ایجاد بازار پایدار، تکمیل زنجیره ارزش و ترغیب کشاورزان به کشت محصولات هدف اعلام کرد.

مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهر نیز با تأکید بر اینکه اصلاح الگوی کشت به معنای حذف یک محصول نیست بلکه تولید بهینه و اقتصادی متناسب با ظرفیت منابع است، گفت: با وجود کاهش سطح زیرکشت چغندرقند، متوسط تولید شهرستان به حدود ۶۸ تن در هکتار افزایش یافته است.

وی با اشاره به محدودیت منابع آبی در ۱۵ هزار هکتار از اراضی دشت لاجان، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های تأمین و انتقال آب تأکید کرد.

اسماعیل علیزاده، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز در این جلسه اصلاح الگوی کشت را رویکردی راهبردی برای صرفه‌جویی در مصرف آب، افزایش بهره‌وری، پایداری تولید، حفظ اشتغال و تقویت امنیت غذایی عنوان کرد و گفت: موفقیت این سیاست نیازمند هم‌افزایی میان تحقیقات، ترویج، مدیریت منابع آب، انتخاب محصولات متناسب با مزیت‌های منطقه و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی است.