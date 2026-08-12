در راستای ارتقای کیفیت محیط‌های آموزشی و فراهم آوردن بستری شاد برای دانش‌آموزان شهر دلبران، گروه جهادی شهید جواد کاکه‌جانی عملیات بازسازی و نوسازی مدارس این منطقه را بر عهده گرفتند.

تجهیز و نوسازی مدارس دلبران کردستان به همت گروه جهادی

تجهیز و نوسازی مدارس دلبران کردستان به همت گروه جهادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این پروژه که شامل عملیات نوسازی ساختمان‌ها، بازسازی زیرساخت‌های فرسوده و محوطه‌سازی مدارس است که با هدف ایمن‌سازی و زیباسازی محیط‌های آموزشی اجرا می‌گردد.

بر اساس گزارش‌های رسیده، مجموع هزینه‌های صرف شده در این طرح، بالغ بر ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.

زمانی عضو این گروه جهادی در این رابطه اظهار داشت: هدف از این اقدامات، ایجاد محیطی آرام و استاندارد برای یادگیری دانش‌آموزان است تا در آغاز سال تحصیلی جدید، هیچ خلل و دغدغه سخت افزاری در روند آموزش ایجاد نشود.

عملیات اجرایی این پروژه‌ها با سرعت بالایی در حال پیشروی است و انتظار می‌رود تا پیش از بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی، تمامی مراحل بازسازی و محوطه‌سازی به بهره‌برداری کامل برسد و در اختیار دانش‌آموزان دلبرانی قرار گیرد.