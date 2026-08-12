کافه‌های متخلف شهر یاسوج با دستور دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد و با حضور ضابطان قضائی مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در پی شکایت‌ها و درخواست‌های مردمی مبنی بر رعایت نشدن برخی قوانین و ضوابط صنفی، تعدادی از کافه‌های شهر یاسوج با دستور دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد و با حضور ضابطان قضائی مهرو موم شدند.

به گفته موسویان دادستان مرکز استان این واحد‌های صنفی در جریان بازرسی‌های صورت‌گرفته و به دلیل موارد مرتبط با رعایت نکردن ضوابط و مقررات صنفی، مشمول برخورد قانونی شده‌اند.

وی گفت: درخواست‌ها و شکایت‌های مردمی نیز در روند بررسی وضعیت این واحد‌ها مورد توجه قرار گرفته است.