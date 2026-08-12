مهرو موم کافههای یاسوج به علت رعایت نکردن قوانین صنفی
کافههای متخلف شهر یاسوج با دستور دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد و با حضور ضابطان قضائی مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در پی شکایتها و درخواستهای مردمی مبنی بر رعایت نشدن برخی قوانین و ضوابط صنفی، تعدادی از کافههای شهر یاسوج با دستور دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد و با حضور ضابطان قضائی مهرو موم شدند.
به گفته موسویان دادستان مرکز استان این واحدهای صنفی در جریان بازرسیهای صورتگرفته و به دلیل موارد مرتبط با رعایت نکردن ضوابط و مقررات صنفی، مشمول برخورد قانونی شدهاند.
وی گفت: درخواستها و شکایتهای مردمی نیز در روند بررسی وضعیت این واحدها مورد توجه قرار گرفته است.
دادستان مرکز استان تأکید کرد: فعالیت واحدهای صنفی باید در چارچوب قوانین و مقررات تعیینشده انجام شود و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم در دستور کار قرار می گیرد.