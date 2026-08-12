واپسین روزهای ماه صفر، ماه حزن واندوه اهل‌بیت علیهم‌السلام و یادآور رحلت جانگداز پیامبر اعظم و شهادت سبط اکبرش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، چهارشنبه ۲۱ مرداد مصادف با بیست و هشتمین روز از ماه صفر و سالروز رحلت حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) است.

حضرت محمد (ص) در ۲۸ صفر سال ۱۱ هجری قمری در مدینه دارفانی را وداع گفتند.

سی و نه سال بعد در همین روز نوه‌اش، امام حسن مجتبی (ع) به شهادت رسید و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

حضرت محمد (ص) رفت

و مدینه در سکوت فرو رفت؛

سال‌ها بعد، امام حسن (ع) رفت

و غربت، در کوچه‌های شهر ماندگار شد.