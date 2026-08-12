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روایت ایستادگی در تجمعات شبانه مردم

مردم با حضورشان در تجمعات شبانه در خیابان ها و میادین شهرها همچنان بر حمایتشان از نیروهای مسلح و مقاومت در برابر دشمنان تاکید می کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۱- ۱۹:۲۶
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران
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