در روزهای پایانی ماه صفر، مشهدالرضا بار دیگر میزبان دل‌های سوگوار و عاشقان اهل‌بیت (ع) در عزای ضامن آهوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با فرارسیدن ۲۹ صفر، سالروز شهادت مظلومانه حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، مشهدالرضا بار دیگر میزبان دل‌های سوگوار و عاشقان اهل‌بیت (ع) است؛ زائرانی که امسال در کنار زیارت حرم مطهر امام هشتم (ع)، بر آرامگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز حاضر می‌شوند و یاد و نام او را گرامی می‌دارند.

۲۹ صفر، سالروز شهادت مظلومانه حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، هشتمین امام شیعیان است؛ امامی که حضور سه‌ساله ایشان در خراسان، نقطه عطفی در گسترش معارف اهل‌بیت (ع) و فرهنگ تشیع در ایران به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مهدی‌نژاد، امام جمعه شازند با اشاره به آثار و برکات حضور امام رضا (ع) در ایران گفت: هجرت آن حضرت به خراسان زمینه‌ساز گسترش تشیع و تبیین جایگاه ولایت و امامت در میان مردم شد.

وی ارتباط با مردم را از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی امام رضا (ع) دانست و افزود: امام هشتم (ع) در مدت حضور خود در خراسان، با تبیین معارف دینی و پاسخگویی به شبهات، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی جامعه داشتند.

اما امسال زیارت امام هشتم با سال‌های گذشته متفاوت‌تر است چرا که رهبر شهید انقلاب در جوار حرم امام رئوف میزبان عاشقان است مردم امسال دو زیارت در حرم امام رئوف انجام خواهند داد.

امام جمعه شازند همچنین با اشاره به ویژگی‌های بارز رهبر شهید همچون شجاعت، مقاومت و ایستادگی در برابر مستکبران در سیره امام رضا (ع)، بر تداوم این فرهنگ در میان پیروان اهل‌بیت (ع) تأکید کرد.

۲۹ صفر، فرصتی برای بازخوانی سیره امامی است که نام و یادش با فرهنگ زیارت، ولایت، مقاومت و پیوند عمیق مردم ایران با اهل‌بیت (ع) گره خورده است.