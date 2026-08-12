استاندار اردبیل، دو دیدار کلیدی در پایتخت داشت. ابتدا با رئیس کل بانک مرکزی، و دیگری با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، هر دو با درخواست هایی راهبردی برای استان اردبیل.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ استاندار اردبیل در نخستین دیدار سراغ رئیس کل بانک مرکزی رفت و پای تسهیلات سفر ریاست جمهوری و تسهیلات تکلیفی را وسط کشید و خواستار شتاب در پرداخت‌ها شد.

مسعود امامی یگانه، همچنین برای مدیریت نقدینگی و تأمین مالی مورد نیاز تولید و اشتغال، از برگزاری همایش ملی تأمین مالی به روش‌های نوین در شهریورماه خبر داد.

همتی رئیس‌کل بانک مرکزی هم گفت: برگزاری چنین رویدادی برای بانک مرکزی در جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، بسیار اهمیت دارد.

دیدار بعدی استاندار، اما فرهنگی‌تر بود.

دیدار با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، با درخواستی راهبردی: راه اندازی نمایندگی این سازمان در استان اردبیل.

امامی یگانه، این موضوع را اقدامی مهم در راستای شناسایی، جمع‌آوری، ثبت، ساماندهی و حفاظت از اسناد تاریخی دانست و گفت: این موضوع، حدود ۱۳ سال با تأخیر مواجه بوده و اکنون باید با جدیت برای استقرار نمایندگی در استان اقدام شود.