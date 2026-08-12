"پوریا سعیدی" فوتسالیست کردستانی با دعوت سرمربی تیم ملی به اردوی آماده سازی ملی پوشان تیم فوتسال ناشنوایان و کم شنوایان دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اولین مرحله اردوی آماده سازی ملی پوشان تیم فوتسال ناشنوایان و کم شنوایان ایران از روز گذشته به میزبانی تهران و در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آغاز شده است.

۲۸بازیکن به اولین مرحله اردوی آمادگی ملی پوشان که تا ۲۳ مرداد ماه ادامه خواهد داشت دعوت شده‌اند

ملی پوش فوتسال ناشنوایان ایران خود را برای حضور در بیست و یکمین دوره المپیک زمستانی ناشنوایان که بهمن ماه امسال به میزبانی کشور اتریش برگزار می‌شودآماده می‌کنند.